Тигипко взял отпуск за свой счет и улетел в Ниццу

"Вчера Сергей Леонидович взял пару дней за свой счет и поехал поздравлять жену с днем рождения (ей исполняется 37 лет - ред), она сейчас находится в отпуске", - сообщил источник в окружении Тигипко. По данным издания "Сегодня", жена Тигипко находится в Ницце. Как известно, на днях ряд Интернет-СМИ сообщил, что Тигипко разводится со своей второй женой Викторией Лопатецкой. "Это абсолютная ложь, у них здоровые крепкие отношения. А относительно этой информации ... Я даже знаю имена и фамилии людей, которые работают сейчас против Тигипко: их не буду называть, скажу только, что это серьезные люди - те же, которые в 2004 году запускали информацию о фатальных последствиях для Тигипко после выборов", - сказал заместитель главы партии "Сильная Украина" Кость Бондаренко. Напомним, Сергей Тигипко женился на Виктории Лопатецкой в 2004 году, но брак оформил лишь в 2009-м. Для 50-летнего вице-премьера это уже второй брак. Отметим также, что в июле вице-премьер утверждал, что не намерен в этом году идти в отпуск. "Я в отпуск не ходил и ходить не буду. Мне нравится работать", - сказал он.