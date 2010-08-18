Кто знает, где отдыхает Черновецкий?

Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр Попов не знает, где находится мэр города Леонид Черновецкий. «Где мэр, я не могу сказать. Мы говорим иногда по телефону, раза два в неделю, но где находится Леонид Михайлович, мне по-человечески неудобно спрашивать. Он числится в отпуске до 1 сентября», – сказал Попов. Напомним, в июле Черновецкий ушел в уже третий за это лето отпуск. Длительность отпуска столичного градоначальника составит полтора месяца. Считается, что после прихода в КГГА Попова Черновецкий потерял все свои полномочия.