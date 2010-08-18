Янукович на ярмарке купил вышиванку и бочку для засола огурцов

Сегодня на Сорочинской ярмарке Президент Украины Виктор Янукович приобрел вышиванку и бочку для засола огурцов. Об этом Глава государства сообщил журналистам после посещения выставочных экспозиций ярмарки. В то же время, он уточнил, что в Больших Сорочинцах ему достались две вышиванки - одну он купил, а вторую ему подарили. «Я приехал, чтобы выбрать такую вышиванку, которая мне очень понравится. Одну я приобрел. А одну мне подарили, честно скажу», - отметил Президент, сообщает «УНИАН». Янукович также сообщил, что купил некоторые сувениры, в частности, бочку для засола огурцов. «Чтобы можно было их там солить. Такие, знаете, хрустящие…», - объяснил свой выбор Глава государства.