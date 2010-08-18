Янукович купил хлеб за 100 грн.

На открытие Национальной Сорочинской ярмарки на Миргородщене Полтавской области президент Виктор Янукович приехал на 20 минут раньше, чем было запланировано. В кортеже - 8 машин и карета скорой помощи. Одет был в белую рубашку с короткими рукавами и черные брюки. Вышиванку купил позже на ярмарке, а другую ему подарили. В речи с главной сцены президент похвалил Полтавщину за то, что она в числе первых по экономическому развитию. "В Украине растет сектор экономики. Власть начала работать", - зачитал с листочка Янукович. После этого пошел по рядам за покупками. Его окружили три круга охранников. Прессу близко не подпускали. Ярмарку Януковичу показывали руководитель проекта "Сорочинская ярмарка" Светлана Свищева и губернатор Полтавщины Александр Удовиченко . Президент купил керамическую статуэтку-куму за 100 грн. 15 грн сдачи не забрал. За картину леопарда с янтаря выложил 1,5 тыс. грн. В павильоне предприятия "Кременчугмясо" приобрел 2,3 кг колбасы "Докторская". Дал 400 грн вместо 130. На сдачу продавцы подарили ему корзину с разными сортами колбас. Также приобрел кадку для соления за 390 гривен. Везде за президента рассчитывались его охранники. Только в павильоне торговой марки "Живой хлеб" с Полтавы Янукович вытянул со своего кармана черный бумажник и заплатил 100 грн за хлеб "Подарок", в котором есть чернослив, курага, грецкие орехи, изюм и семена подсолнуха. Сдачи не взял. Буханка стоит 25 грн.