Умер писатель Олесь Ульяненко

Сегодня, 18 августа, в возрасте 48 лет умер известный украинский писатель Олесь Ульяненко. Об этом в своем блоге написал Олесь Доний, глава творческого объединения Последняя баррикада и народный депутат от НУНС. "Только что умер Олесь Ульяненко. Приятель и мощный литератор. Вечная память...", - написал в Живом Журнале Доний. Биографическая справка: Олесь Ульяненко (настоящее имя - Ульянов Александр Станиславович) родился 8 мая 1962 года в городе Хорол Полтавской области. В 1997 году получил Малую Шевченковскую премию за роман Сталинка, вошедший в курс украинской литературы для общеобразовательных школ. Кроме того, Ульяненко является автором не менее 20 книг, каждая из которых вызывала значительный резонанс в обществе. В 2009 году Ульяненко стал первым писателем, подавшим в суд на Национальную экспертную комиссию по вопросам защиты общественной морали, которая признала его новую книгу Женщина его мечты порнографической. Стороны подписали мировую: Ульяненко внес некоторые правки в текст книги, а НЭК отозвала свое решение. В декабре 2009 года вышла его новая книга под названием "Там, де Південь".