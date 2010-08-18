Мэр Николаева вступил в Партию регионов

Мэр Николаева Владимир Чайка написал заявление с просьбой принять его в Партии регионов. "Я трижды выходил на выборы беспартийным. Нынешний закон привязывает и депутатов, и мэров городов к той или иной партии, потому что только через партии осуществляется выдвижение кандидатов. Это взаимная ответственность - партии за кандидата, или за мэра, и ответственность мэра, разделяющего политику партии. В любом случае и депутаты, и мэр должны работать не на партии, не на партийные структуры, а на улучшение жизни горожан", - заявил Чайка. Он напомнил, что Янукович на выборах получил поддержку 75% жителей Николаева. "Что должен делать мэр? Подчиниться выбору большинства николаевцев, что я и сделал. Я никогда не был в оппозиции ни к Президенту, ни к правительству. Другое дело, что я - как независимый мэр, был, может быть, откровеннее в суждениях, которые и высказывал на совещаниях у Президента или премьера", - заявил он. "Мне нелегко было принять это решение, но я его принял. Я считаю, что в нашем государстве и так слишком много времени потрачено на выяснение политических отношений", - добавил Чайка. Напомним, ранее в Партию регионов вступили мэр Днепропетровска Иван Куличенко, мэр Никополя Сергей Старун, мэр Марганца Сергей Кузнецов, мэр Орджоникидзе Иван Цупров и мэр Ильичевска Валерий Хмельнюк.