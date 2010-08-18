Спикер Литвин простудил ухо

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин вернулся из отпуска и вышел на работу. "Я вышел на работу, правда, помогла в этом беда. Пытался (во время отпуска) охватить все и получил воспаление (уха)", - сказал спикер сегодня журналистам. По словам Литвина, он заболел после занятия подводным плаванием. "Так как на старости лет решил заняться подводным плаванием, а оказалось, что это красиво, хорошо, но надо думать и о своих возможностях", - отметил глава парламента. Также он выразил сожаление, что не смог выполнить все запланированное на отпуск, в частности, прочитать те книги, которые хотел. Литвин ушел в отпуск с 17 июля. По информации СМИ, он отдыхал в Мисхоре.