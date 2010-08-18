Посол Ельченко хочет открыть в РФ украинскую школу

Посол Украины в России Владимир Ельченко намерен исправить «ненормальную» ситуацию с украинскими школами на территории РФ. «На сегодня, к сожалению, в России нет ни одной государственной школы с программным преподаванием предметов на украинском языке В России нет ни одной государственной школы с программным преподаванием предметов на украинском языке . Буду откровенен — я считаю абсолютно ненормальным то, что в Москве, где проживает наибольшее количество этнических украинцев — более четверти миллиона — нет ни одной украинской средней школы. Исправление этой ситуации рассматриваю в качестве одной из своих первоочередных задач», - рассказал новоназначенный посол в интервью газете «Известия в Украине». По данным Ельченко, в регионах России функционирует 9 общеобразовательных школ и 1 педагогический колледж, где изучается украинский язык. Большинство детей, желающих изучать украинский язык, делают это в кружках и воскресных школах. Что касается обещанного еще в мае украинского телеканала на российском телевидении, то посол заверил, что переговоры продолжаются. «Национальная телекомпания Украины проводит переговоры с российской телекомпанией НТВ-плюс о включении ее в сетку кабельного вещания. По сути, осталось решить лишь некоторые технические вопросы, которые находятся в сфере компетенции телевизионных компаний», - сказал он. Посол обещает поставить вопрос о ретрансляции не только информационно-познавательных, но и музыкальных телеканалов.