Анджелина Джоли возмутила психологов своим обращением с сыном

Актриса Анджелина Джоли вызвала возмущение некоторых детских психологов тем, что обманула своего девятилетнего сына Мэддокса, представ перед ним на съемочной площадке фильма "Солт" в обличии мужчины. Сын не узнал родную мать до тех пор, пока та не окликнула его по имени своим обычным голосом. Австралийский психолог Дороти Роу негодует. По ее словам, мать заставила своего ребенка перенести слишком сильное для его психики потрясение, пишет британская газета The Daily Telegraph. "Я пригласила его, чтобы он со мной поздоровался, при этом не сказала ему, кто я. Так что он подошел, пожал мне руку и потусовался со мной какое-то время, а затем я окликнула его: "Мэд?.." и он такой: "Аааааа! Мааама!." и абсолютно потерялся", - рассказала об этом эпизоде сама Джоли. Дороти Роу, автор недавно вышедшей книги "Почему мы лжем", осуждает поведение звезды. "Я думаю, что к тому времени, как ребенок достигает этого возраста, он уже обретает чувство себя и хочет чувствовать, что контролирует ситуацию. Обманывая своего сына таким образом, Джоли посмеялась над ним на публике", - отметила психолог. "Теперь он чувствует, будто его предали, он больше не будет чувствовать контроля над ситуацией, и в целом это подорвет доверие, которое он питал к своей матери. Мать играет особую роль в жизни ребенка, как и отец. Поэтому, сначала сформировав эмоциональную связь с сыном под видом мужчины, а потом раскрыв себя как мать, она полностью нарушает его внутренний компас. Таким образом из ее сына может вырасти очень нестабильный молодой человек", - пугает психолог. На Брэда Питта, сожителя Джоли, ее маскировка тоже оказала влияние. Ведь, пока она снимается в образе мужчины, он не решается поцеловать ее, призналась актриса.