Фагот присутсвовал на родах. Родился сын

У лидера группы ТНМК Олега Михайлюты, известного под псевдонимом Фагот, родился сын. Об этом певец по телефону рассказал корреспонденту Gazeta.ua. Ребенок весит 3310 грамм и имеет рост 52 сантиметра. "Назовем его Никитой. Я просто почувствовал, что это будет для него подходящее имя", - признался Олег. Лидер ТНМК присутствовал на родах. "Ничего страшного в этом нет. Когда будет второй ребенок рождаться, я также на партнерские роды пойду. Детей еще хочу, но не все сразу", - поделился он. Сына Олегу родила журналистка телеканала М1 22-летняя Анастасия Будкина, с которой Фагот встречался с апреля 2009 года. Сейчас они не вместе, но Олег ребенка признал своим. "Сын изменит полностью мою жизнь, и мне даже немного страшно от этого, - признался певец. - Но и при этом эта мысль меня очень греет". "Жениться я не собираюсь, потому что очень привык к своей свободе. Однако я хочу, чтобы у моего сына был полноценный настоящий отец", - добавил Фагот.