Пэрис Хилтон построит свою сеть отелей

Скандальная звезда Пэрис Хилтон хочет продолжить дело своей семьи и стать обладательницей собственной гостиничной империи. Светская львица, которая успела попробовать себя в роли актрисы, певицы, дизайнера и даже звезды домашнего порно, решила стать бизнес-вумен. Пэрис пойдет по стопам своего прапрадеда Конрада Хилтона (Conrad Hilton), создавшего легендарную сеть отелей Hilton Hotels. "Я много экспериментировала, и искала себя, - говорит она .- Но пришло время повзрослеть и стать настоящим предпринимателем. В мои планы входит создание собственного гостиничного бренда. Я хочу построить сеть отелей класса люкс и, надеюсь, моя семья поможет мне в этом".