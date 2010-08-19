Анджелина Джоли сыграет Мэрилин Монро

Анджелина Джоли в своем новом фильме, наконец, отойдет от амплуа «суперагента» и предстанет в драматической роли. Стало известно, что звезде предложили сыграть Мэрилин Монро в экранизации книги о великой актрисе. Это сенсационное заявление сделал сам автор романа «Жизнь и мнения пса Мафа и его подруги Мэрилин Монро» Эндрю О’Хаган на книжном фестивале в Эдинбурге. По его словам, Джоли – идеальная кандидатура на роль Мэрилин, и на кастинге ее предпочли Скарлетт Йоханссон и Кристине Хендрикс. Также в кино засветится и Джордж Клуни, которому достанется роль певца Фрэнка Синатры. Кино будет повествовать о последних двух годах жизни актрисы, а рассказ будет вестись от имени собаки Монро – мальтийского терьера Мафа, которого ей подарил Синатра, сообщает «Экпсресс-газета». В этом сюжетном ходе нет ничего удивительного, так как Мэрилин всегда брала с собой любимую собачку, даже если отправлялась на съемки или в ресторан. В книге жизнь секс-символа Америки тоже описана с точки зрения пса, который «вспоминает»: «Она была актрисой до кончиков пальцев, странным и несчастливым созданием. Но в то же время в ее жизни было столько комедийного, сколько не было ни у одного человека!».