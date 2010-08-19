У Лавриновича не могут избавиться от Мерседаса за миллион

На днях предприятие «Информационный центр», находящееся в структуре Минюста, потратило полтора миллиона гривен на три автомобиля. Два из них приобретены по средней цене - 277 тысяч гривен и 274 тысячи гривен, а вот третье авто - «Мерседес» - «потянуло» на миллион гривен. Когда о растрате кругленькой суммы узнал министр юстиции Александр Лавринович, поднялся скандал. "Не по средствам живете. От автомобиля нужно отказаться", - заявил он по телефону генеральному директору «Информационного центра» Виталию Добжанскому. Суть разговора передала замглавы Администрации президента Анна Герман. Сам Лавринович сейчас в отпуске. Но как же вернуть автомобиль? Ведь тендер состоялся, контракты подписаны... В Министерстве юстиции, как и в «Информационном центре», и слышать не хотят об истории с покупкой и возвратом «Мерседеса». "Ничего рассказывать мы не собираемся. Присылайте по почте запрос, и в течение 10 дней мы его рассмотрим", - заявили «Комсомолке» в приемной гендиректора «Информационного центра». "О тендере сообщило Министерство экономики, пусть оно теперь и комментирует", - добавили в пресс-службе Минюста. "Закон о защите прав потребителей дает две недели на возврат товаров, если у них сохранен товарный вид и им не пользовались. Сделку на «Мерседес» заключили 3 августа, и двухнедельных срок уже прошел", - заявил «Комсомолке» юрист Национальной коллегии адвокатов Александр Моценко. Кстати, в компании АД «Украина - Мерседес-Бенц», которая продала «Информационному центру» «Мерседес», расторгать сделку не собираются. "Зачем покупать автомобиль - чтобы от него потом отказываться?- оторопел начальник отдела «Бутик Mercedes-Benz» Олег Стогний в разговоре с «Комсомолкой». - У нас еще никогда не было случая, чтобы клиент возвращал авто спустя несколько дней после покупки". Самый вероятный вариант решения проблемы - аукцион, считает народный депутат Геннадий Москаль. Выставив авто на продажу, вернуть все средства вряд ли удастся. Но хотя бы часть денег государство получит. "Знаете, как говорят, за порогом автосалонов автомобили на 20 процентов становятся дешевле, - пожал плечами Москаль. - А как быть иначе? С какой целью правительство берет кредиты у МВФ? Чтобы потом покупать на них «Кадиллаки» и «Мерседесы»? Хотя история с аукционом может закончиться успешно. Четыре года назад тогда еще глава «Нафтогаза» Алексей Ивченко продал свой служебный «мерс». Его ведомство не только вернуло себе средства от сделки, но и получило прибыль! Как и в случае с Минюстом, Ивченко купил за государственный счет роскошный «Мерседес S500» за миллион гривен. Разгорелся скандал, и через три месяца ему пришлось отказаться от автомобиля. В итоге «Мерседес» продали на пять тысяч долларов дороже от той стоимости, которую заплатила за него НАК. Депутат Партии регионов Владислав Лукьянов считает, что правительство нуждается в дорогих автомобилях, поскольку в Украину приезжают международные делегации, а встречать их на наших автомобилях небезопасно. "Все мы знаем, что на них далеко не уедешь", - резюмировал депутат.