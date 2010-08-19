Президент проведет отпуск на острове

AP Президент США Барак Обама вместе с семейством сегодня отправляется в отпуск. Однако даже на отдыхе глава государства на собирается забывать о работе, о чем журналистам поведал официальный представитель Белого дома Билл Бертон. Ближайшие полторы недели президент с семьей проведет на острове Мартас-Винъярд, в 7 км от побережья штата Массачусетс, - как и в прошлом году. Тогда он останавливался в поместье Голубая цапля, причем частично оплачивал отдых из собственного кармана. Сейчас место отпуска Белый дом до поры до времени хранит в секрете, передает ИТАР-ТАСС.