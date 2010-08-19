В Киев приедет Пьер Ришар

Пьеру Ришару, который в сентябре вместе со своим сыном Кристофером Дефэй привезет к нам свой спектакль (15, 16 и 17 сентября на сцене театра им. И. Франко, билеты стоят от 500 до 3000 грн.), уже готовят номер в отеле и культурную программу, чтобы удивить знаменитость. Правда, самый известный французский блондин в своих пожеланиях, как нам рассказали организаторы его гастролей, весьма скромен. Так, возить по Киеву 76-летнего Ришара будут на «Мерсе», а поселят в отеле «Опера» в номере люкс (в сутки — до 600 евро), оформленном либо во французском стиле, чтобы актеру было привычно, либо — в русском, зная его любовь к русской культуре и традициям. Завтракать француз будет в отеле, а вот на обед и ужин комика будут возить в ресторан в центре Киева, в котором подают преимущественно блюда европейской кухни и играет живая музыка. Но от украинских блюд актер вряд ли откажется, ведь от души нахваливал борщ пару месяцев назад, когда был в Харькове на кинофестивале. А к себе в гримерку, как мы узнали, Пьер попросил всего лишь минеральную воду, кофе и чай. Учитывая интерес Ришара к церковной архитектуре, ему устроят экскурсию во Владимирский собор, а также в Андреевскую церковь. Публику же актер собрался удивлять спектаклем «Пьер Ришар. До востребования», который складывается из откровенных ответов на не менее провоцирующие вопросы поклонников, которые, по словам Ришара, сотнями приходят ему со всего мира — от фанатов, студентов, политиков, самоубийц и ясновидящих. А сын Пьера будет аккомпанировать ему на контрабасе.