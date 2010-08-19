Майкл Дуглас боится удалить опухоль

Майкл Дуглас, 65-летний голливудский актер, уже несколько недель живет с осознанием того, что у него рак гортани. И только прибегнув к помощи химиотерапии или же хирургического вмешательства, Майкл сможет жить дальше. А в случае операции его голос может непредсказуемо измениться или вовсе пропасть. Напомним, в прошлом Майкл Дуглас был заядлым курильщиком. Сейчас в борьбе с болезнью Майкла Дугласа поддерживает его верная супруга - актриса Кэтрин Зета-Джонс. По словам близких, Кэтрин отказалась от участия в нескольких крупных проектах, чтобы все время находиться рядом с мужем.