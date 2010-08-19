Президентский дворец забросали фекалиями

В центре Варшавы задержан 71-летний мужчина, который вчера бросил банку с фекалиями в мемориальную доску. Она установлена в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском на фасаде одного из зданий комплекса президентского дворца. "Банка с фекалиями попала прямо в доску. Мы пытаемся выяснить мотивы таких его действий", - сказал журналистам представитель столичной полиции Мариуш Мрозек. Бросая банку, мужчина попал практически в центр памятной доски. В результате забрызганной оказалась как сама доска, так и часть стены президентского дворца с правой стороны от нее. По некоторым данным, у этого человека не все в порядке с психикой. Он отправлен на обследование. Сегодня у президентского дворца произошел еще один инцидент - был задержан мужчина с гранатой. «Он подошел к группе противников перенесения креста и угрожал им, показав предмет, похожий на гранату. Тогда они позвонили в полицию», - сказал пресс-секретарь варшавской полиции Мачей Карчыньский. Предварительные выводы свидетельствуют о том, что злоумышленник действительно имел гранату. Это была F1 - оборонительная граната. По некоторым данным, она была небоевая. Напомним, президент Бронислав Коморовский распорядился убрать крест Качиньского с площади в центре Варшавы и переместить его в расположенную неподалеку церковь святой Анны. Сторонники Качиньского пообещали сорвать процедуру любыми методами. Между сторонниками и противниками креста Качиньского в Варшаве уже происходили массовые столкновения. Столкновения и митинги показывали глубокий раскол польского общества по отношению к религии.