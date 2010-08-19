Онопка и Шевченко вошли в состав жюри конкурса «Мисс Украина 2010»

Совсем скоро в столицу снова пожалуют мировые знаменитости! Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория прилетит в Украину на конкурс красоты «Мисс Украина 2010». Вместе с ней выбирать самую красивую украинскую девушку будет тусовщица Пэрис Хилтон, актер Жан-Клод Ван Дамм, футболист Андрей Шевченко, актриса Ольга Куриленко и модель Снежана Онопко. Финал конкурса пройдет в дворце Украина 4 сентября в 19:00, а зажигательная вечеринка начнется в 23:00 в «Crystall Hall». Ведущими этого вечера станут Иван Ургант и Вера Брежнева. Двадцатый конкурс пройдет с большим размахом и помпезностью, известные артисты будут развлекать публику, а Пэрис Хилтон эксклюзивно споет для украинцев. Напомним, что Ева Лонгория должна была прилететь в Украину еще осенью, но тогда ее приезд сорвался.