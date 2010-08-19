Депутат Соболев отдыхал «в славном городе Бердянске»

Лидер блока своего имени Юлия Тимошенко в ближайшие дни приступит к работе в своем киевском офисе. Об этом «Обкому» сообщил премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат Сергей Соболев. «Я не знаю, когда она (Тимошенко – «Обком») вернулась, но, насколько мне известно, она должна быть в офисе сегодня или завтра», - сказал он. Соболев также сообщил, что ближайшее заседание «теневого» правительства запланировано на первую неделю сентября. «Ближайшее заседание оппозиционного Кабмина состоится в первую же неделю сентября», - заявил он. Помимо этого, нардеп сказал, что провел летний отпуск на территории Украины. «В отличие от Азарова, который неизвестно где находится, я из страны никуда не выезжал, а отдохнул 10 дней в славном городе Бердянске», - пояснил Соболев.