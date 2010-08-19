Владимир Кличко вошел в ТОП-10 лучших боксеров

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF и IBO украинец Владимир Кличко вошел в рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, который составляет американский журнал "The Ring". В.Кличко сместил с десятого места в этом списке американца Чеда Доусона, который в прошлую субботу проиграл канадцу Жану Паскалю. Рейтинг лучших боксеров журнала "The Ring": 1. Мэнни Пакьяо (Филиппины) 2. Флойд Мейвезер-младший (США) 3. Хуан Мануэль Маркес (Мексика) 4. Нонито Донер (Филиппины) 5. Шейн Мозли (США) 6. Пол Вильямс (США) 7. Серхио Мартинес (Аргентина) 8. Понгсаклек Вонжонгкам (Таиланд) 9. Фернандо Монтель (Мексика) 10. Владимир Кличко (Украина) Напомним, 11 сентября В.Кличко проведет защиту своих титулов в бою против нигерийца Сэмюэля Питера.