Ющенко продолжает жить в президентской резиденции - СМИ

Экс-президент Украины Виктор Ющенко продолжает жить в президентской резиденции в Конча-Заспе под Киевом. Он до сих не освободил государственную резиденцию, несмотря на то, что владеет домом в селе Новые Безрадичи в 35 километрах от Киева. В то же время, по информации издания, Ющенко в настоящий момент больше времени проводит за рубежом. Kyiv Post отмечает, что Ющенко последовал примеру своих предшественников: Леонид Кучма и Леонид Кравчук также оставили за собой государственные резиденции после окончания срока своей президентской каденции. Пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова сообщила Kyiv Post, что экс-президент не будет жить там постоянно. "Ющенко проживает в Конча-Заспе временно, пока его дом в Новых Безрадичах не отремонтируют после пожара, который произошел в апреле. Или украинский президент должен жить на улице? Нужно относиться к президенту Украины с уважением”, - сказала Ванникова, которая, как пишет издание, не смогла объяснить, почему Ющенко не выбрал для временного проживания свою киевскую квартиру или дачу вблизи Яремче. Ранее Ющенко заявлял, что согласится с любым решением Януковича относительного своего дальнейшего проживания. "Как распорядится будущий президент по отношению ко мне - это вопрос к нему. Скажет на вокзале, буду на вокзале, скажет по закону, есть такое решение - я его приму", - заявил он.