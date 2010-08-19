Янукович скупился на ярмарке на 4 тысячи гривен

На Сорочинской ярмарке президент Виктор Янукович потратил 4 тысячи гривен. Таковы подсчеты "Комсомольской правды в Украине". Первой президент купил "незатейливую сувенирную продукцию, он показал на керамическую статуэтку - дородная женщина в национальном костюме держала в руках два бочонка: перец и соль". Изделие, по данным издания, стоило 25 гривен, но помощники президента заплатили за нее 100, не пожелав брать сдачи. "Следующими на очереди были картины из янтаря. Виктор Федорович несколько минут созерцал продукцию местных производителей. Особо ему понравились два сюжета: табун несущихся лошадей и казаки, которые пишут письмо турецкому султану. Но то ли тематика смутила президента, то ли цена. Стоимость казаков - 5 тысяч гривен", пишет издание. "В конце концов Янукович купил картину подешевле. На ней изображен ягуар, крадущийся по дереву. Размер картины 40х60, цена 1300 гривен. Расплачивался снова помощник. Лишь в единственном случае президент лично полез в карман за деньгами - когда покупал хлеб", - отмечает издание. За хлеб Янукович тоже отдал 100 гривен. Позже он добавил к хлебу еще три килограмма колбасы. Из всех представленных видов колбас Янукович почему-то выбрал докторскую. Но, перед тем, как покупать, поинтересовался, довезет ли он ее до Киева. "Довезете, а как же. Девочки, порежьте докторской, быстро! - скомандовала главная продавщица точки", - пищет "Газета по-киевски". "Правда, никто ее резать не стал - за секунду "девочки" вынесли пакет с большущим куском колбасы. Пока сопровождающие лица за нее расплатились, хозяева магазинчика вынесли Гаранту целую корзинку с разными видами их продукции - ее Виктор Федорович принял в дар", отмечает автор статьи. "Потом на 10 минут президент зашел в "генделык", в котором, очевидно, для него накрыли угощение, и уехал", пишет издание. После этого Янукович еще приобрел бочку и вышиванку. Еще одну вышиванку ему подарили. Как отмечает "Комсомолка", к визиту главы государства готовились: очистили дороги от несанкционированной торговли, а ряды от людей. До приезда президента народ даже ничего не покупал. Продавцов же на всякий случай заставили убрать с прилавков товары с неприличными надписями, а кузнеца - потушить огонь в кузне.