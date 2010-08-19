Джоли и Питт запустят свою линию одежды

Одна из самых знаменитых пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли планируют выпустить собственную линию детской одежды. Звездные родители шестерых детей: девятилетнего Мэддокс, шестилетнего Пакса, пятилетней Захары, четырехлетней Шило и двухлетних близнецов Нокса и Вивьен, - все деньги с коллекций направят в благотворительный фонд Джоли-Питт, об этом сообщает британский журнал Elle. Ожидается, что производство детской одежды будет находиться в Италии. К слову, Джоли и Питт не новоиспеченные дизайнеры – год назад они представили "змеиную" коллекцию украшений для Asprey.