Мэру Кернесу дадут Приз Европы

Делегация ПАСЕ 23-24 августа вручит Харькову ежегодный Приз Европы 2010 года за активное продвижение европейских идеалов, сообщается на сайте Совета Европы. Делегация во главе с председателем ПАСЕ Мевлютом Чавушоглу и главой Комитета ПАСЕ по вручению Приза Европы Акселем Фишером (Германия, Европейская народная партия) вручит награду мэру города Харьков Геннадию Кернесу. Харьков стал первым украинском городом, завоевавшим этот приз, и 66-м городом, получившим его с момента основания награды в 1955 году. Награда, ежегодно вручаемая Комитетом ПАСЕ по охране окружающей среды, сельскому хозяйству и региональным вопросам, отмечает крупные и небольшие города за их активное продвижение европейских идеалов, включая двухсторонние связи с другими городами, проведение европейских мероприятий и обмены визитами. Награда включает в себя приз, медаль, диплом и стипендию, предназначенную для визита в Европу молодых людей из города-победителя.