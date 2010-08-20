О Березовском написали книгу

Целую книгу о любовных похождениях Бориса Березовского написала подруга его жены Галины Александра Нерозина. При этом она утверждает, что «Тайный дневник русского олигарха» — беллетристика, следовательно, все изложенное там — плод авторской фантазии. Галина Березовская — вторая жена БАБа. Очередное заседание суда по их бракоразводному процессу должно состояться в октябре. Супруга претендует на треть состояния мужа, что составляет 100 миллионов фунтов ($156 млн). В интервью британской газете Daily Mail Нерозина заявила, что Галина поддерживала Березовского, когда он только выстраивал свой бизнес и его пытались взорвать. «У них двое прекрасных детей 17 и 22 лет (Артем и Анастасия — Авт.). На самом деле я не удивлюсь, если узнаю, что Борис до сих пор любит Галину. До недавнего времени он присылал ей цветы и щедрые подарки. Когда я в последний раз видела их вместе, незадолго до того, как Галина начала бракоразводный процесс, Борис смотрел на нее влюбленными глазами», — рассказала Нерозина. По другим данным, Березовский сам инициировал развод. Из 17 лет брака он жил с Галиной только два года. Потом он ушел к любовнице — Елене Горбуновой, которую, по слухам, отбил у драматурга Михаила Шатрова. Но олигарха раздражало, что в прессе Галину по-прежнему называли его женой. В продажу «Тайный дневник» Нерозиной пока не поступил. Ее предыдущая книга называется «Девушка из КГБ», она продается за $14.