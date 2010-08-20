Зеленский снимется в 3D-кино

В центре культуры и истории "Парк Киевская Русь" пройдут съемки комедии "Ржевский против Наполеона" Главные роли исполнят Владимир Зеленский, Вера Брежнева, Анфиса Чехова, Михаил Ефремов, Потап, Юрий Стоянов и другие звезды шоу-бизнеса. Как сообщает пресс-служба парка, "Ржевский против Наполеона" - это сатирическая комедия о вторжении Наполеона в Россию в 1812 году и о том, как на плечи поручика Ржевского, переодетого в женское платье, ложится нелегкая задача остановить бабника Наполеона, который ради победы над женщиной готов забыть военные победы. Съемки новой комедии начнутся уже в августе. Ожидается, что в прокат фильм выйдет летом 2011 года. Одной из центральных съемочных площадок картины станет "Парк Киевская Русь", расположенный в селе Копачив Обуховского района. У творческой группы фильма за плечами такие проекты как "Любовь в большом городе" (обе части) и "Гитлер, капут!".