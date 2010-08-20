Губернатор Київщини вже почав відзначати День незалежності

Регіональні урочисті заходи з нагоди 19-ї річниці Незалежності України, в яких узяв участь голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк та віце-прем’єр-міністр Віктор Тихонов, відбулися у четвер у місті Обухів Київської області. Гості міста оглянули виставку продукції та творів декоративно-прикладного мистецтва виробників та майстрів з різних районів Київщини. Відповідаючи на питання журналістів, чому саме Обухів був обраний для проведення урочистостей з нагоди Дня Незалежності, Присяжнюк сказав, що «Обухів є таким самим центром, як і інші міста Київщини, і, як відомо, ми практикуємо проведення різних заходів по черзі в одному місті, другому, третьому». «Спочатку і Буча була, і Бориспіль був. Сьогодні – Обухів, який, до речі, нещодавно отримав статус міста обласного значення, і ми обрали його, щоб зробити свято працівників області», - додав Присяжнюк. Нагадаємо, у програмі київських загальноміських заходів, присвячених святкуванню Дня незалежності, окрім тридційних концерних програми, також вітрильна регата і фестиваль аеродизайну.