Мэр Мелитополя умер от травм, полученных в ДТП

В Запорожской областной клинической больнице умер городской голова Мелитополя Дмитрий Сычев Как сообщают «Мелитопольские новости», городской голова скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия. Напомним, авария, в которой пострадал Сычев, произошла в ночь на 4 августа на автодороге Харьков-Симферополь в районе села Григорьевка Запорожского района. Выполняя маневр обгона, автомобиль Volkswagen Passat врезался в попутный МАЗ-504 с полуприцепом. После этого в легковой автомобиль врезались попутные Mitsubishi и Lanos. За рулем автомобиля мэра находился его брат Андрей, который также пострадал.