В мэры Ялты от регионалов пойдет певец шансона

Партия регионов выдвинет на пост мэра Ялты бывшего секретаря горсовета 38-летнего Алексея Боярчука Как сообщил источник в Ялтинском горсовете, это решение было принято на уровне руководства партии. «Окончательное решение будет принято на партийной конференции «регионалов». Но принципиальное уже есть – будут двигать Боярчука. Все необходимые согласования он прошел. Официально о его выдвижении будет объявлено в ближайшие дни – скорее всего, до конца недели»,- приводит его слова Новый регион. Битва за пост мэра Ялты началась еще в 2008 году между Алексеем Боярчуком и нынешним градоначальником Сергеем Брайко. Тогда они воздерживались от критики друг друга и заверили общественность в полном взаимопонимании между ними. Год назад Брайко сказал, что не считает Боярчука своим преемником или соперником, добавив, что намерен принять участие в выборах мэра. В марте текущего года Боярчук, получивший мандат народного депутата от Партии регионов, заявил, что намерен стать мэром Ялты. Как нардеп, он курирует Ялту и Алушту по линии ПР.