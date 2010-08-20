Могилев выучил украинский язык меньше, чем за 2 месяца

Министр внутренних дел Анатолий Могилев заверил журналистов, что проводит министерские совещания на украинском языке, сообщает ИМК. «Вот стоят мои заместители, они могут подтвердить, что на украинском языке проводим совещания», - отметил чиновник. Напомним, 1 июля на встрече с силовиками президент Виктор Янукович упрекнул Могилева за то, что тот докладывал на русском языке. После этого президент поручил главе МВД в течение двух месяцев выучить украинский язык. В свою очередь Могилев поручил всему своему окружению говорить исключительно на украинском языке, чтобы быстрее освоить язык и выполнить поручение главы государства.