У Роналду будет второй внебрачный ребенок

19-летняя студентка из Лондона утверждает, что носит ребенка, отцом которого является знаменитый футболист "Реала" Криштиану Роналду. Будущая мать обратилась к бывшей девушке футбольной звезды Нереиде Гальярдо и попросила ее помочь отыскать Криштиану. Нереида, не будучи уверенной в том, что отцом ожидаемого ребенка является Роналду, рассказала эту информацию таблоидам. "Эта девушка сказала, что учится в Лондоне, - рассказала Нереида. - Сейчас она переехала в США. Я не могу утверждать на 100 процентов, что то, что она мне сказала, - правда, но она очень просила о помощи". Напомним, что несколько месяцев назад Роналду стал отцом сына - Криштиану-младшего. Имя женщины, которая родила футболисту первенца, не разглашается.