Орландо Блум через 5 месяцев станет папой

Слухи о том, что Миранда Керр беременна ходят уже несколько недель. И вот наконец-то сама модель развеяла все сомнения. В беседе с испанским Vogue модель отметила: "Да, я беременна. Срок - четыре месяца". Разумеется, отец малыша - супруг Миранды Орландо Блум. Обычно Керр не комментирует свою личную жизнь, но недавно она "проговорилась" не только о беременности, но и о свадьбе (бракосочетание Миранды и Орландо состоялось в конце июля): Мы всегда хотели скромную свадьбу только с близкими. Мы не разглашали деталей, потому что это наша особая тайна. В общем, скрытности Миранде не занимать. Зато она охотно рассказала, что после рождения малыша непременно вернется в модельный бизнес. Впрочем, как и другие мамы-модели.