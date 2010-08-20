Беременная жена Василия Вирастюка до сих пор в больнице

Врачи говорят, что Инна чувствует себя хорошо, но выписывать ее пока не собираются. Напомним, Инна попала в реанимацию после ДТП, которое случилось 1 августа. Mitsubishi, в котором Василий с женой ехали на дачу, на Одесской площади столкнулся с Suzuki, выехавшим на встречную полосу. После чего машина силача несколько раз перевернулась. – Инну уже давно перевели из реанимации в обычную палату, сейчас она в отделении политравмы, – рассказала «Газете...» Татьяна Барановская, заместитель главного врача по медицинским вопросам больницы №17. – Но о выписке из больницы речь пока не идет, ведь у нее была серьезная черепно-мозговая травма. Но состояние Инны уже стабильное, она встает, ходит, сама кушает. Беременность у жены Вирастюка – а в аварию она попала уже будучи в положении – тоже развивается нормально. По словам Татьяны Витальевны, Василий навещает жену «каждый день по миллиону раз».