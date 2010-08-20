Министр МВД мечтает о вертолете

Министр внутренних дел Анатолий Могилев утверждает, что внедорожник «Cadillac Escalade» его ведомству был передан законно, и продавать авто он не намерен. «С точки зрения закона, все проведено законно», - подчеркнул глава МВД сегодня на брифинге. Могилев напомнил, что милиции в год необходимо обновлять 5-6 тыс автомобилей для замены автопарка. 500-600 из этих автомобилей в МВД поступают в качестве благотворительной помощи. «И что - нужно все продавать?» - спросил министр в ответ на предложение журналистов продать дорогой автомобиль и направить деньги в какой-нибудь благотворительный фонд. «Я не считаю нужным продавать какое-либо имущество МВД за деньги ниже, чем их реальная стоимость», - добавил он. На уточняющий вопрос, зачем Министерству внутренних дел настолько дорогой автомобиль, Могилев отметил: «А как вы думаете, нам нужен такой автомобиль? Приезжает какая-то делегация, их надо встретить на нормальном автомобиле?» В то же время, министр опроверг информацию о том, что цена автомобиля достигает миллиона гривень - реально он стоит почти в два раза меньше. При этом глава МВД заверил, что по каждому факту благотворительной помощи управление внутренней безопасности проводит расследование, и только если тот человек или организация, которая вносит помощь, не имеет проблем с законом, помощь принимается, сообщает «ЛИГА». Могилев отказался конкретизировать, кто конкретно подарил «Cadillac Escalade» милиционерам. «Человек. Относительно этого человека было проведено расследование полное, он не имеет никаких проблем с законом, абсолютно», - сказал он. «Если кто-то подарит милиции вертолет - я буду благодарен... Это очень часто происходит, когда люди благодарны милиции за работу и делают какие-то подарки - ну, например, дарили очень ценные картины. Я проблем не вижу в этом», - заявил Могилев.