Билл Клинтон собрался умирать

20 августа 2010, 15:25

63-летний экс-президент США Билл Клинтон (Bill Clinton), который недавно выдал замуж свою единственную дочь, уверен, что его пошатнувшееся здоровье не позволит ему дожить до весны. Бывший глава Белого дома стремительно теряет вес, плохо выглядит и заметно постарел. "Билл пытается оставаться оптимистом и отчаянно надеется, что он сможет прожить достаточно долго, чтобы увидеть внуков, но втайне он и его друзья дают ему только шесть месяцев жизни", - рассказал близкий к семейству Клинтонов человек. В приближенных к экс-президенту кругах говорят, что дочь политика Челси, которая недавно вышла замуж за известного американского финансиста Марка Мезвински, с нетерпением ждет того дня, когда сможет сообщить родителям о беременности. Друзья Клинтонов говорят, что когда экс-президент мечтает о том, как его внуки будут бегать по двору, у него загораются глаза. Однако, боясь не дождаться их появления, Билл Клинтон решил заранее перестраховаться и уже написал своим потомкам завещание. Знакомые признаются, что в последнее время Билл резко сдал и выглядит ужасно. Под глазами у него глубокие мешки, и складывается ощущение, что за последние 12 месяцев экс-президент постарел как минимум лет на 10. Напомним, что в 2004 году бывший президент Америки перенес сердечный приступ. Друзья семьи считают, что после того инфаркта его дни уже сочтены, и в любой момент сердце может просто не выдержать. "Его сердце больно, а артерии засорены. Возникает ощущение, что он обречен и не проживет долго", - приводит слова приятеля Клинтона источник. Напомним, Билл Клинтон считается рекордсменом среди президентов по хирургическим вмешательствам, в том числе по перенесенным операциям на сердце. Он также перенес рак кожи.

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