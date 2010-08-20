Forbes назвал ТОР-10 самых высокооплачиваемых писателей

Журнал Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых писателей. По итогам года первое место в десятке занял американский романист, автор «И пришел паук» и «Целуя девушек» Джеймс Паттерсон, заработавший 70 миллионов долларов. Как отмечает журнал, к 2012 году состояние Паттерсона должно значительно увеличиться - по условиям его последнего на сегодняшний день контракта, автор популярных триллеров за два года должен написать (или выступить соавтором) 11 книг для взрослых и шесть книг для детей. Следом за Паттерсоном в рейтинге Forbes разместилась Стефани Майер, автор серии вампирских романов «Сумерки», принесших ей мировую известность. Романы Майер, которые легли в основу киносаги «Сумерки», переведены более чем на 30 языков, и тиражи ее книг постоянно растут - в мире продано более 100 миллионов экземпляров романов Майер. За год писательница заработала 40 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров Стивен Кинг, чей доход составил 34 миллиона долларов. Примечательно, что восемь из 34 миллионов писателю принесли продажи его ранних произведений. Последний на сегодняшний день роман Кинга - «Под куполом» - вышел в ноябре 2009 года и разошелся тиражом, превышающим 600 тысяч экземпляров. Топ-10 самых успешных беллетристов по версии Forbes выглядит так: Джеймс Паттерсон (70 миллионов долларов) Стефани Майер (40 миллионов долларов) Стивен Кинг (34 миллиона) Даниэла Стил (32 миллиона) Кен Фоллетт (20 миллионов) Дин Кунц (18 миллионов) Джанет Иванович (17 миллионов) Джон Гришэм (15 миллионов) Николас Спаркс (14 миллионов) Джоан Роулинг (10 миллионов).