В Москве умер писатель и режиссер Эфраим Севела

В Москве на 83-м году жизни умер известный писатель, сценарист и режиссер Эфраим Севела, автор книг "Остановите самолет - я слезу", "Мама", "Мужской разговор в русской бане", "Попугай, говорящий на идиш". Прощание с писателем состоится в пятницу, 20 августа, в 13:00 по московскому времени во втором ритуальном зале Боткинской больницы. Эфраим Севела (настоящие имя и фамилия - Ефим Драбкин) родился 8 марта 1928 года в Бобруйске. Окончил Белорусский государственный университет. В 1971 году эмигрировал из СССР в Израиль, затем жил в США, Лондоне, Западном Берлине, Париже. С 1991 года работал в России и Украине. Литературный дебют - сборник "Легенды Инвалидной улицы" (1971 год). Затем были "Викинг", "Остановите самолет - я слезу", "Моня Цацкес – знаменосец", "Почему нет рая на Земле", "Попугай, говорящий на идиш", "Все не как у людей", "Тойота Королла", "Прощай, Израиль", "Зуб мудрости", "Мужской разговор в русской бане", "Продай твою мать". Автор сценариев к фильмам "Наши соседи", "Аннушка", "Чертова дюжина", "Нет неизвестных солдат", "Крепкий орешек", "Годен к нестроевой". Напомним, в ночь со вторника на среду, 18 августа, на 49-м году жизни скончался украинский писатель Олесь Ульяненко. Причина смерти пока неизвестна.