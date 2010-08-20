Леди Ю поздравила украинцев с Днем Независимости

Экс-премьер Юлия Тимошенко уже поздравила украинцев с Днем Независимости. Как сообщила пресс-служба политика, еще днем Юлия Владимировна поздравила сограждан. "Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю вас с Днем Независимости Украины! Сегодняшний праздник символизирует победу украинского народа в тысячелетней борьбе за право жить в собственном государстве и быть хозяином в своем доме", - говорится в поздравлении Тимошенко. "С каждым годом независимости мы становимся более зрелыми, уверенными и сильными. Мы помним свою историю, оцениваем пережитое и сделанное. Мы хорошо усвоили, что свобода слова, права человека, честные выборы - это те ценности, которые гарантируют Украине демократическое развитие, укрепляют ее соборность и независимость. Они являются основой государственности, и мы готовы стать на их защиту", - подчеркивает она. По словам политика, сегодня перед Украиной и ее гражданами встали непростые и неожиданные трудности. "Но я верю, что вместе мы преодолеем любые препятствия на пути укрепления независимости нашей Родины. Уверена, что мы обязательно победим, когда сплотимся вокруг единой цели - построения справедливого и богатого государства, где каждый гражданин чувствует себя свободным и защищенным, а закон - один для всех. С праздником! Слава Украине!" - заявила Тимошенко.