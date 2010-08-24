Янукович молился в Лавре без жены

Президент Украины Виктор Янукович приехал в Киево-Печерскую Лавру на молитву в честь 19-й годовщины независимости Украины. Службу вел митрополит Украинской православной церкви (МП) Владимир. Вместе с президентом молились премьер-министр Николай Азаров и другие госчиновники. Супруги президента Людмилы Александровны на торжественной службе не было. Митрополит Владимир в своей молитве попросил у Бога благословления для Украины, ее президента, народа и армии, а для парламента и правительства - мирного правления. Нашу землю он попросил защитить от потопов, землетрясений, междоусобиц, скорби и нужды. Молитву в Лавре слушали несколько десятков паломников.