Клинтон поздравила Украину: США горды быть вашим партнером

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон поздравила Украину с Днем независимости и выразила убеждение об углублении дальнейшего сотрудничества между Украиной и США. «В следующем году стратегическое партнерство усилит сотрудничество между Украиной и США в широком круге вопросов - торговле, инвестициях, экономическом росте, энергетическом сотрудничестве, политическом диалоге, верховенстве права, региональной безопасности и территориальной целостности», - говорится в приветствии, сообщает радио Свобода. По словам Клинтон, во время своего последнего визита в Украину она отметила прогресс в развитии государства. «США горды быть вашим партнером. Мы знаем, что вы продолжите работать с той же энергией и старанием, чтобы защищать и усиливать ваши демократические институты, развивать гражданское общество, способствовать прозрачности рынков, чтобы заложить основу будущей стабильности и процветанию», - заявила Клинтон. Как отметила госсекретарь, Соединенные Штаты поддерживали Украину и ее народ со времени независимости. «И мы продолжаем поддерживать вас на пути достижения всех благ демократии», - говорится в приветствии.