Янукович устроил закрытый торжественный прием

Президент Виктор Янукович дал торжественный прием по случаю 19-й годовщины Независимости Украины Как сообщила пресс-служба главы государства, на мероприятие в «Украинский дом» в Киеве были приглашены «украинские чиновники, депутаты, представители дипломатического корпуса, интеллигенции, духовенства, руководители местной власти, художники, журналисты, знаменитые спортсмены и другие». Янукович поздравил присутствующих с Днем Независимости: «Не ошибусь, если скажу, что все мы желаем нашей молодой стране, молодой и вместе с тем древней, ибо она корнями своим уходит в седую Русь...Так все мы желаем нашему независимому государству многая и благая лета». «Мы не только хотим видеть Украину обновленной, модерной, демократической - мы сделаем все, чтобы это так и было. Чтобы люди в нашем государстве жили достойно. Чтобы мир считался с Украиной, которая, я твердо верю в это, войдет в число наиболее развитых демократических стран мира», - сказал он. Администрация президента не объявляла аккредитацию представителей СМИ для освещения приема.