Депутат решил отдать свою почку жене

Глава фракции СДПГ в бундестаге, экс-министр иностранных дел Германии и экс-кандидат в канцлеры Франк-Вальтер Штайнмайер до октября уходит из политики, чтобы стать донором почки для жены Супруга политика Эльке Бюденбендер уже в течение нескольких лет страдает от почечной недостаточности. В начале 2010 года состояние ее здоровья серьезно ухудшилось, и ей необходима пересадка почки. «Я думаю, что в течение октября снова займусь своей работой», - приводит слова Штайнмайера РИА Новости. По словам политика, в его отсутствие обязанности руководителя фракции в парламенте будет исполнять его заместитель Йоахим Посс, это решение уже согласовано с председателем партии Зигмаром Габриэлем. Уже сегодня Штайнмайер планирует лечь в клинику на обследование, предполагается, что операция пройдет на этой неделе.