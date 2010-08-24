Сын Герман потерял удостоверение замминистра

Сын заместителя главы Администрации Президента Анны Герман Николай потерял удостоверение заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы. Об этом говорится в объявлении, размещенном в правительственной газете «Урядовий кур’єр», пишут «Українські новини». Утерянное удостоверение требуется считать недействительным. В марте Кабинет Министров назначил сына Герман Николая Коровицина (позже сменил фамилию на Герман) замминистра по чрезвычайным ситуациям. После назначения сына замминистра Герман заявила, что готова подать в отставку, если он будет плохо работать на новой должности.