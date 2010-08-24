Анджелина Джоли снимется в фильме про войну в Боснии

35-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли (Angelina Jolie), которая недавно снялась в шпионском триллере «Солт», теперь решила сняться в картине про войну в Боснии 1992-95 годов. Об этом актриса заявила во время своего неожиданного визита в Сараево в минувшие выходные. Картина расскажет о влюбленной паре и влиянии на их жизнь трагических событий начала девяностых. Анджелина Джоли уточнила, что фильм будет аполитичной мелодрамой, передает Lenta.ru. Съемки картины с участием голливудской суперзвезды начнутся осенью. О личностях режиссера и сценариста пока ничего неизвестно. Актерский состав будет преимущественно местным.