На конкурсе "Мисс Вселенная" победила мексиканка

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная - 2010", прошедшего 23 августа в Лас-Вегасе, стала 22-летняя представительница Мексики Химена Наваррете (Jimena Navarrete). Конкурс транслировал в прямом эфире телеканал NBC. Корону первой вице-мисс члены жюри отдали участнице с Ямайки Йенди Филлипс (Yendi Phillipps). Звание "Мисс фотогеничность" досталось представительнице Таиланда Фонтип Вачаратракул (Fonthip Watcharatrakul), кроме того, жюри отметило ее национальный костюм. Титул "Мисс конгениальность" в этом году получила австралийка Джесинта Кэмпбелл (Jesinta Campbell). Она же стала второй вице-мисс, а третьей вице-мисс члены жюри признали украинку Анну Пославскую. Всего в конкурсе приняли участие более 80 девушек из разных стран. В рамках конкурса девушки вышли на сцену в национальных костюмах, вечерних платьях и купальниках, а также ответили на вопросы жюри. В 2009 и 2008 году победа в конкурсе "Мисс Вселенная" доставалась представительницам Венесуэлы, а в 2007 году этот титул получила японка.