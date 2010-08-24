Тайгер Вудс развелся с женой

Легендарный спортсмен Тайгер Вудс в понедельник развелся со своей супругой, моделью Эллин Нордегрен после ряда громких скандалов, связанных с личной жизнью гольфиста. В прошлом году 34-летний Вудс оказался в центре внимания прессы и общественности после того, как 27 ноября он попал в небольшое ДТП недалеко от города Орландо в штате Флорида. По одним данным, Вудс сел за руль в нетрезвом состоянии, по другим - он принимал какие-то лекарства. За два дня до этого в прессе поползли слухи, что Вудс имеет романы на стороне. В частности, ему приписывались отношения с официанткой из Нью-Йорка Рэйчел Ючител, затем всплыли его связи с несколькими другими женщинами. В феврале Вудс извинился за измены перед супругой и признал, что проходил курс лечения по преодолению причин своего "безответственного и эгоистического поведения". Брак Вудса и Нордегрен был официально расторгнут окружным судом в городе Панама-Сити (штат Флорида) в присутствии самих бывших супругов. "Нам очень жаль, что наше супружество закончено, и мы желаем друг другу самого лучшего в будущем", - говорится в заявлении принадлежащей Эллин Норденгрен юридической компании. Детали развода звездной пары не раскрываются, но близкие к ситуации источники сообщают, что экс-супруга Вудса может получить от него от 100 до 500 миллионов долларов. Спортсмен женился на шведской модели Норденгрен в 2004 году, в браке у пары появились двое детей - трехлетняя дочь Сэм Алексис и годовалый сын Чарли Аксель. Тайгер Вудс - самый высокооплачиваемый спортсмен в мире, который снимался в рекламных компаниях ряда известных торговых марок. По данным журнала Forbes, его состояние в 2009 году превысило 1 миллиард долларов, передает журнал People.