Жена Берлускони отвергла предложенные ей условия развода

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его жена Вероника Ларио не смогли договориться об условиях развода. Как пишет Corriere della Sera, соглашение о расторжении брака, к которому супруги пришли в мае 2010 года, не устроило Ларио, и она отказалась принять предложенные условия. В начале мая Берлускони и его жена в ходе напряженных пятичасовых переговоров смогли согласовать детали предстоящего расторжения брака. Так, сообщалось, что Ларио согласилась принять отступные в размере 7, а не 43 миллионов евро, как она требовала изначально. Кроме того, итальянская пресса писала, что Берлускони выразил готовность выплачивать жене по 300 тысяч евро ежемесячно, а также оставить за ней право проживать в принадлежащей ему вилле Бельведере неподалеку от Милана. Теперь же, как сообщают СМИ, Ларио нашла в этом соглашении недостатки. Супруга главы итальянского правительства обеспокоена судьбой ее общих с Берлускони детей - 25-летней Барбары, 23-летней Элеоноры и 21-летнего Луиджи. В частности, Ларио не устраивает тот факт, что каждому из них принадлежит всего по 7,5% акций семейной компании Берлускони Fininvest, тогда как дети от первого брака премьер-министра, 44-летняя Марина и 41-летний Пьерсильвио, занимают руководящие посты в холдинге. Сам Берлускони неоднократно говорил, что все его дети в конечном итоге будут иметь одинаковые возможности и он постарается сделать все, чтобы их интересы не были ущемлены. Когда супруги намерены возобновить переговоры об условиях расторжения брака, СМИ не уточняет. Напомним, Вероника Ларио и Сильвио Берлускони объявили о предстоящем разводе весной 2009 года. Тогда жена премьера заявила, что именно она является инициатором развода. Она пояснила, что подать документы на расторжение брака, продлившегося около 20 лет, ее подтолкнуло поведение Берлускони и его увлечение женщинами. В мае 2009 года вокруг Берлускони разгорелся сексуальный скандал - премьера обвинили в связи с несовершеннолетней итальянкой Ноэми Летицией. Позднее в прессе все чаще стали появляться сообщения о том, что премьер неоднократно пользовался эскорт-услугами и вызывал к себе на виллу дорогостоящих проституток. Итальянский премьер неоднократно отвергал все обвинения, звучавшие в его адрес.