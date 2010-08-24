Ющенко на оптимистической ноте поздравил украинцев с праздником

Экс-президент Украины Виктор Ющенко поздравил украинцев с праздником Независимости. Как сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина», в приветствии говорится: За приближение этого праздника боролись миллионы наших с вами родителей, дедов и прадедов, которые хотели одного – быть хозяевами в собственном доме. Именно эти черты украинского характера делают меня оптимистом в отношении будущего нашей Отчизны». В.Ющенко уверен, что Украине быть, если у всех будет свобода – свобода выбора, свобода слова, свобода мнения, свобода предпринимательства. «Я верю, что присущее украинцам стремление к свободе - залог того, что свободная, европейская и зажиточная Украина преодолеет испытания и займет достойное место среди стран мира», - убежден В.Ющенко. Лидер «Нашей Украины» пожелал всем добра, счастья и процветания.