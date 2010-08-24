Янукович дал Ахметову орден

Президент Украины Виктор Янукович наградил народных депутатов Рината Ахметова и Александра Ефремова, а также управляющего Одесской епархией, митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (Алексея Саввина) орденом князя Ярослава Мудрой V степени. Текст соответствующего указа “О награждении государственными наградами Украины работников предприятий, учреждений и организаций” обнародован на официальном сайте главы государства. Работники награждены за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 19-й годовщины независимости Украины. В частности, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени награжден председатель Высшего хозяйственного суда Украины в 2006-2010 гг. Сергей Демченко и народный депутат Украины Владимир Стретович. Орден “За заслуги” І степени получили народные депутаты Николай Деркач и Олег Зарубинский. Орденом “За заслуги” ІІ степени награждены народный депутат Сергей Гриневецкий и солист оперы Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народный артист Украины Владимир Гришко.