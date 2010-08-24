Тимошенко молилась у Патриарха Филарета

Одна из лидеров оппозиции, лидер ВО Батьківщина Юлия Тимошенко приняла участие в молитве за Украину в Кафедральном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата. Как сообщает официальный сайт Тимошенко, службу соборе УПЦ КП отправил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. По словам самой Тимошенко, сегодняшний праздник символизирует победу украинского народа в тысячелетней борьбе за право иметь собственное государство и быть хозяином в своем доме. "С каждым годом Независимости мы становимся более зрелыми, уверенными и сильными. Мы помним свою историю, оцениваем пережитое и сделанное. Мы хорошо усвоили, что свобода слова, права человека, честные выборы - это те ценности, которые гарантируют Украине демократическое развитие, укрепляют ее соборность и независимость. Они являются основой государственности, и мы готовы стать на их защиту", - убеждена экс-премьер, занявшая на президентских выборах второе место. Немногим ранее Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, председатель Верховной Рады Владимир Литвин приняли участие в молитве за Украину в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Богослужение проводил предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Владимир.